Al campus scientifico di Ca' Foscari si parla di comunicazione verificata con Emergenza 24

Il campus scientifico di Ca' Foscari ha ospitato, martedì 22 ottobre, l'evento organizzato dalla community Emergenza 24in occasione del digital meet 2019. "Stati generali della comunicazione d'emergenza" è il titolo di un seminario pensato per essere rivolto a giornalisti ma che ha attirato l'attenzione anche dei ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato alla giornata formativa ascoltando le testimonianze e gli interventi degli addetti ai lavori sul giusto modo di comunicare nel mondo del digitale nelle situazioni di emergenza e, soprattutto, su come evitare la disinformazione e riconoscere le fake news. I social media sono stati oggetto della conversazione così come l'idea del fare squadra tra le istituzioni del territorio per favorire una comunicazione il più verificata possibile.

Sono intervenuti al dibattito, moderato da Francesca Anzalone, portavoce di Emergenza 24, Maurizio Galluzzo, coordinatore della communuty, il professore Gianni Finotto, direttore del Master STePS (Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza) che ha sottolineato come sia importante preparare i cittadini a discernere le informazioni sui “social” per migliorare la professionalità. Della necessità di “educare” e avvicinare le imprese e i cittadini a un uso consapevole della tecnologia e delle modalità di interazione ha parlato anche Gianni Potti, presidente di Fondazione Comunica e Founder DIGITALmeet. Sono seguiti altri interventi come quello del Dott. Paolo Rosi, direttore di 118 Emergenza che ha ripercorso gli step comunicativi in occasione della tempesta Vaia; Luca Rotondi, presidente di Emergenza Sordi APS ha parlato della comunicazione emergenziale per le persone sorde, il dott. Vincenzo Maria Recchiuti, commissario capo della polizia di Stato - ufficio relazioni esterne e cerimoniale, responsabile contenuti digitali Polizia di Stato sull’intervento immediato compiuto a servizio della comunità durante il crollo del ponte Morandi a Genova, quello del tenente colonnello Salvatore Verde - ufficio pubblica informazione e comunicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito sulle gestione delle crisi comunicative; il direttore Interregionale del Veneto dei vigili del fuoco Loris Munaro, la dott.ssa Samanta Arsani per l’area della polizia locale della regione Emilia Romagna, e la dott.ssa Raffaella Mestroni, responsabile ufficio stampa di Autovie Venete, che hanno ribadito l’importanza del gioco di squadra, ma soprattutto la necessità di una verifica e veridicità delle informazioni. Ha preso parola durante il seminario anche l’assessore alla sicurezza Giorgio D’Este. È seguita nel pomeriggio una tavola rotonda che ha visto un dibattito tra i principali rappresentanti della comunicazione e degli enti della regione sui temi del fare squadra e sulle proposte per una comunicazione con il cittadino sempre più efficace.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Digital Meet, PA Social, Nord.Est Digitale, Formez PA. Con il patrocinio dell’Università Ca’ Foscari Venezia.