Emirates cerca personale di bordo: tappa a Venezia il 23 novembre

Emirates, compagnia aerea con base a Dubai, è impegnata in una serie di giornate dedicate alla selezione di personale di bordo. L'open day a Venezia è in programma venerdì 23 novembre 2018, alle 8, all’hotel NH Laguna Palace, in viale Ancona a Mestre. I candidati, precisa l'azienda, possono presentarsi con un CV aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Per partecipare non è richiesta alcuna una registrazione online. Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, incluso il dress code per il colloquio e video tutorial, visitare il sito dedicato alle selezioni.

Il roadshow

Venezia, venerdì 23 novembre 2018, ore 8:00, all’ hotel NH Laguna Palace - Viale Ancona, 2 (Venezia Mestre);

Roma, domenica 25 novembre 2018, ore 8:00, al Marriott Grand Hotel Flora - Via Vittorio Veneto, 191;

Cagliari, mercoledì 28 novembre, ore 8:00, all’Hotel Regina Margherita - Viale Regina Margherita, 44;

Bologna, domenica 16 dicembre, ore 8:00, al Savhotel - Via Ferruccio Parri, 9;

Napoli, martedì 18 dicembre, ore 8:00, al Grand Hotel Oriente – Via A. Diaz, 44;

Palermo, venerdì 21 dicembre, ore 8:00, al Grand Hotel et des Palmes - Via Roma, 398.

Emirates comunica: «La compagnia sta cercando candidati appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates. I candidati devono essere pronti a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri».