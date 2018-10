Syndial e Ca’ Foscari alla ricerca di modelli di intervento per bonifiche sostenibili

Syndial, società ambientale di Eni, ha sottoscritto giovedì con la fondazione Università Ca’ Foscari Venezia un accordo finalizzato a valutare e validare i modelli di intervento per le bonifiche sostenibili. L’intesa, denominata “Programma Operativo di Validazione e Linee di Ricerca”, ha una durata di 18 mesi e prevede la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che effettuerà attività di ricerca nel settore della riqualificazione dei siti da bonificare e nella validazione dei modelli applicati per la valutazione dell’operato, sia in termini di analisi del rischio ecologico (ante e post intervento), sia di analisi delle ricadute sul territorio.

Economia circolare

La convergenza di intenti, ratificata oggi dall’amministratore delegato Syndial Vincenzo Maria Larocca e dal presidente della fondazione Università Ca’ Foscari e rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Michele Bugliesi, mira a certificare un modello integrato di bonifica sostenibile applicato dalla società ambientale di Eni, dando vita a progetti di ricerca dedicati a interventi per valorizzare le ricadute sul territorio, anche in termini di recupero delle risorse quali suolo e acqua, secondo i principi dell'economia circolare.

Centri di ricerca

Tra i progetti previsti dall’accordo riveste particolare importanza quello relativo alla validazione del ‘Saf - Sustainable Assessment Framework’, il modello applicato per la valutazione della sostenibilità dei progetti di intervento in termini ambientali, sociali ed economici, già utilizzato da Syndial a Porto Torres e Pieve Vergonte e valutato positivamente anche dagli Enti autorizzatori. Altro importante punto dell’intesa è la validazione del modello per la valutazione dell’analisi rischio ecologica dei siti contaminati. Il programma prevede l’avvio di un confronto con Ca’ Foscari anche per la formazione degli studenti laureati e dei ricercatori, e l’adesione a progetti finanziati nazionali ed europei, in collaborazione anche con altri centri di ricerca.

Ente di Stato

Syndial dal 2003 a oggi ha speso oltre 3 miliardi di euro per gli interventi di bonifica nei siti dismessi e operativi, dei quali circa l’85% è stato impiegato in aree industriali acquisite per legge nell’ambito delle operazioni di salvataggio industriale di cui Eni si è dovuta fare carico quale ente di Stato.