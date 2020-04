Eracleonte da Gela si unisce alla "Stagione sul sofà" dello Stabile del Veneto

Marcello Troisi, ideatore del personaggio di Eracleonte da Gela e autore della poesia sulla pandemia spopolata sui social, salirà sul palcoscenico digitale del Teatro Stabile del Veneto per leggere la sua ormai popolare opera al pubblico di Una Stagione sul Sofà. Il perito informatico palermitano appassionato di storia ha, infatti, accolto l'invito del presidente dello Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, di leggere la poesia che ha generato la simpatica gaffe con il presidente del Veneto Luca Zaia e di comporre nuovi versi per il teatro veneto.

Venerdì 24 aprile, verrà inserito nel palinsesto di intrattenimento digitale, il video messaggio realizzato dallo stesso Troisi in cui legge la poesia e spiega al pubblico da dove nasce l’idea di scriverla e attribuirla a un autore inventato. Il pubblico potrà, inoltre, interagire con domande e curiosità rivolte all'autore scrivendo all'indirizzo mail comunicazione@teatrostabileveneto.it.

«Una gaffe degna di essere raccontata, figlia di questo tempo e del momento che stiamo vivendo - commenta Giampiero Beltotto - L’equivoco e la burla sono alla base della commedia dell’arte, elementi che fanno sorridere lo spettatore e allo stesso tempo riflettere. La poesia di Eracleonte mi aveva commosso e mi commuove, e come me credo sia arrivata al cuori di altri italiani, segno che la bufala era bufala per un pezzettino, il pezzettino che riguardava l’autore. Per questo siamo felici di poter accogliere Marcello Troisi nel palinsesto digitale dello Stabile del Veneto, siamo sicuri che col suo racconto farà divertire e riflettere il nostro pubblico».