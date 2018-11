Ulss 4, screening ed esami gratuiti alla Fiera di Sant'Andrea di Portogruaro

Per la prima volta nella storia della Fiera di Sant’Andrea Ulss 4 scende in campo con un ampio e articolato programma di informazione, screening e dimostrazioni pratiche. Lo farà sabato 24 e domenica 25 novembre in piazza della Repubblica, a fianco del municipio di Portogruaro, in uno stand nel quale si alterneranno oltre 50 professionisti tra medici e infermieri, in rappresentanza di 19 unità operative ospedaliere.

Programma

In primis gli screening gratuiti ad iniziare già dalle 9 di sabato mattina con la misurazione dello stato di idratazione corporea che può essere causa di problemi renali, a cura del personale della Dialisi; domenica la Chirurgia Vascolare offrirà invece esami con ecocolordoppler, mentre l’ORL eseguirà esami audiometrici per l’udito. Il personale del Pronto Soccorso effettuerà dimostrazioni pratiche di massaggio cardiaco e di utilizzo del defibrillatore, e non mancherà una lezione di disostruzione nei bambini (sempre domenica) con prove pratiche, a cura del team di medici e infermieri dell’ospedale di Jesolo.

Attività informative

Le attività informative saranno moltissime, il personale dell’azienda sarà a disposizione della cittadinanza per fornire formazioni sulle terapie chirurgiche per la grave obesità, su come funziona la terapia del dolore, sugli effetti collaterali della chemioterapia, sui problemi di procreazione per le giovani coppie, sugli interventi alla prostata. Di rilievo inoltre le attività informative con l’esposizione di strumenti ed apparecchiature utilizzate in ospedale, come l’ortopedia che esporrà le protesi e fornirà informazioni sui propri interventi chirurgici; la cardiologia esporrà i dispositivi pace maker e defibrillatori impiantati all’ospedale di Portogruaro, anche la Gastroenterologia effettuerà una dimostrazione dei dispositivi medici utilizzati in endoscopia oltre a fornire tutte le informazioni di competenza.

Bramezza: «Promuoviamo la salute»

«Un’adeguata informazione alla cittadinanza costituisce la base di un’efficace prevenzione e di promozione della salute. - spiega il direttore generale Carlo Bramezza - La prima uscita alla fiera di San Donà di Piave è stata un successo, sono convinto che lo stesso sarà a Portogruaro. Le persone che si rivolgeranno allo stand dell’Ulss4 potranno eseguire screening gratuiti e troveranno personale competente e preparato che risponderà ai loro dubbi e forse potrà risolvere questioni che spesso possono sembrare insormontabili».