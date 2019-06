Un'estate per donare: 30 eventi di Avis tra musica, sport e feste

Più di 30 estivi tra feste in spiaggia, sagre, musica e sport: Avis provinciale di Venezia presenta l’«Estate del Dono», un programma di appuntamenti pensati che affianca al divertimento la cultura del volontariato. A dar vita al calendario saranno le varie Avis comunali, mentre Avis Provinciale farà da collettore per gli eventi e chiuderà la rassegna il 7 settembre con l’ultima giornata in spiaggia della stagione: tornei di beach volley e calcetto, concerti e aperitivo al tramonto.

La musica comincia in giugno col «Salzano Summer park» (11-16 giugno), mentre il 16 giugno tocca a «La musica nel sangue», con Avis di Fossalta di Piave e il 21 giugno Avis Mestre sarà presente agli «Uguale days». Dal 28 giugno al 28 luglio Avis Mirano parteciperà al «Mirano Summer festival» con tre serate dedicate (28 giugno, 18 luglio e 24 luglio), mentre Bibione si occuperà del tour «La musica fa buon sangue» con 5 appuntamenti canori nelle piazze della città (9/07, 13/08, 5/09 piazza Fontana; 18/07, 22/08 piazza Treviso).

Il programma si concentra anche sullo sport e l’educazione alla salute, con 9 eventi sportivi. Il 15 giugno a Cavallino con la «Sunset run» per passare poi ad un triplo appuntamento nel weekend del 22-23 giugno con Avis Gruaro per il «Color tour» il 22, con Avis Mestre per il torneo di calcio a 5 sia sabato che domenica e con Avis Mirano per la Caltana’s got runners di domenica 23. L’appuntamento con il Color tour tornerà anche in luglio (il 13) a Pramaggiore e in agosto (il 3) ad Annone per poi spostarsi a Chioggia con il torneo di tennis «King of the beach». Chiudono gli appuntamenti sportivi il «Color tour» di San Stino di Livenza l’8 settembre e la «Lusore running» di Avis Mirano, il 15 settembre.

Le feste in spiaggia invece cominceranno a Chioggia con «Remember Michielone», una festa organizzata dai giovani della città cui Avis ormai partecipa da anni per poi spostarsi in agosto a Jesolo per il ferragosto. A fine estate, il 7 settembre, Avis Provinciale chiuderà i festeggiamenti con una festa in spiaggia organizzata a Bibione. Ci saranno tornei sportivi durante i quali a tutti i presenti sarà regalata la «t-shirt del dono» e verso sera ci si godrà insieme il tramonto con un aperitivo.

Insomma, iniziative per tutti i gusti e un grande impegno a dimostrazione, come evidenziato dal presidente provinciale Tito Livio Peressutti, che «le Avis comunali continunano a essere molto attive nel coinvolgimento del territorio. Così è stato possibile presentare una rassegna unica che terrà vivo il territorio tutta l’estate». E a tenere insieme tutti gli appuntamenti ci penserà anche il nuovo hashtag #summerAVIS.