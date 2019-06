Un progetto per l'ex ospedale al Mare e per risvegliare il Lido

Recupero dell'ex ospedale al Mare del Lido, presentato venerdì mattina il progetto “Un nuovo investimento per il Turismo”, alla presenza del sindaco Brugnaro. Il piano, promosso dal gruppo Cassa Depositi e Prestiti, è servito per lanciare tre iniziative volte a promuovere l'occupazione, la formazione e l'innovazione.

Iniziative

La prima ha valenza nazionale: si tratta della sottoscrizione di un'intesa tra Cdp e il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo, per fornire supporto finanziario al settore dell'agricoltura e allo sviluppo della filiera turistica. Le altre due invece riguardano in particolare il territorio veneziano: è stata sancita una nuova collaborazione tra Regione Veneto, Comune di Venezia e Cdp che riguarda il piano di interventi immobiliari che vede protagonista Cdp a Venezia. Obiettivo è il recupero e la riconversione del complesso dell'ex ospedale al Mare, secondo un masterplan che prevede la realizzazione di un insediamento alberghiero gestito dal Gruppo Th Resorts e di un villaggio turistico Club Mediterranée, per un totale di 525 camere e un investimento di Cdp di 135 milioni di euro, che si stima creerà 500 nuovi posti di lavoro.

Il Convegno

Si è tenuto alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, dell’assessore della Regione Veneto alla programmazione, fondi Ue, Turismo, Commercio estero, Federico Caner. Sono intervenuti il presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci, Manuela De Carlo dell’Università Iulm, l’amministratore delegato del Gruppo Cdp Fabrizio Palermo, il presidente e ceo di Club Med, Henri Giscard D’Estaing, e il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini.

La scuola

«Un lavoro paziente, silenzioso, che abbiamo sviluppato negli ultimi anni per rivitalizzare il Lido - ha dichiarato il sindaco -. Chi abita a Venezia conosce bene questo luogo e i suoi problemi, non solo di carattere economico, ma anche sociale. Il livello di degrado a cui si era arrivati sono un ricordo oggi e ora non lo si può percepire fino in fondo. Questo invece è un luogo meraviglioso, lo ricordo personalmente come un'eccellenza e vederlo riconquistato è bellissimo. Non è solo una questione turistica, ma si tratta della rinascita di una parte di quest'isola. La riconversione dell'ex ospedale al Mare rispetterà il sistema delle dune e anzi favorirà la ri-naturalizzazione del territorio. Rimarrà la parte del Distretto sanitario, un elemento essenziale per i residenti». La terza iniziativa riguarda infine la creazione, da parte di Cdp, Th Resorts e Università Iulm, della scuola internazionale per il Turismo, per formare professionisti del settore dell'hospitality, che sorgerà anch'essa all'interno dell'ex ospedale al Mare».