Controlli sull'acqua da parte di falsi tecnici, la raccomandazione della Veritas: «Fare attenzione!»

Segnalata la presenza di falsi tecnici della Veritas che girano per le case per controllare lo stato dei tubi. I tentativi di truffa si sono verificati sia a Mestre che nel Miranese nelle scorse settimane. I presunti tecnici si fanno aprire ed entrano in casa dichiarando di dover fare dei controlli perché l'acqua è inquinata. Vengono prese di mira soprattutto le persone anziane. Nel caso di Mestre, il truffatore, ha chiesto a una signora anziana di mettere i gioielli in frigorifero, per evitare contaminazioni e alla prima distrazione della signora ha fatto sparire i gioielli.

Veritas dichiara che nessun proprio tecnico è autorizzato a eseguire controlli nelle case se non su precisa richiesta dell'utente. Si raccomandano perciò i cittadini a non far entrare in casa persone che si presentano come tecnici Veritas (se non su espressa richiesta dell’utente stesso), tenendo conto che la lettura dei consumi dell'acqua da parte del personale autorizzato dalla società viene effettuata esclusivamente sul contatore che, di norma, si trova fuori dall'abitazione.

Inoltre, non sono in corso né sono previsti controlli sulla qualità dell’acqua all’interno delle case e sullo stato delle tubazioni interne, quindi post-contatore.