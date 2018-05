Federica Pellegrini da corsie e virate in vasca alla scrivania di giudice di Italia's Got Talent

Dalla vasca a giudice. Anche Federica Pellegrini entra a far parte del mondo dei talent show. Lunedì è stato annunciato che sarà uno dei 4 giudici che siederanno al tavolo di Italia's Got Talent, il programma che andrà in onda su Tv8 prodotto da FremantleMedia. Al suo fianco gli "storici" Claudio Bisio e Frank Matano, mentre una seconda new entry sarà Mara Maionchi. Giuria rinnovata al 50%, dunque, che dovrà stabilire chi sarà il miglior talento italiano rimasto fino ad ora sotto traccia.