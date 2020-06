2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica

Alzabandiera, commemorazioni: sono in molti a essersi riuniti martedì mattina in occasione della festa della Repubblica nei diversi comuni della città metropolitana di Venezia. Celebrazioni che sono state inevitabilmente condizionate dall'emergenza Coronavirus, tra distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine.

Da Venezia ai comuni dell'entroterra, fino al litorale: le manifestazioni si sono svolte in mattinata. a Venezia, alle 9.15, la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha presenziato in piazza San Marco in occasione della breve celebrazione dell’alzabandiera. La solenne commemorazione si è ripetuta alle 10.30 anche in piazza Ferretto a Mestre, alla presenza della vicesindaco Luciana Colle. Ad entrambi gli appuntamenti erano presenti il prefetto, Vittorio Zappalorto, il comandante della polizia locale, Marco Agostini e le autorità civili e militari.