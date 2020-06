Conclusa l'VIII edizione della Festa dell'Europa 2020

Si è conclusa lo scorso 31 maggio la Festa dell'Europa a Venezia, giunta alla sua VIII edizione nel 2020, con la celebrazione dei 70 anni della "dichiarazione Schuman", considerata l'atto di nascita dell'Unione europea.

I dati

La manifestazione veneziana non si è fermata nonostante l'emergenza Coronavirus come segno della natura europeista e di resilienza della Città e dei partner istituzionali che vi hanno sempre collaborato. «L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio di Milano, Commissione Europea - Rappresentanza a Milano – spiega la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano – ha messo in risalto la 'vocazione europea' del capoluogo lagunare, quale luogo di riflessione e di confronto sulla geopolitica, come ricorda spesso il sindaco Luigi Brugnaro. Dal 5 al 31 maggio nel rispetto delle misure di contenimento, le iniziative si sono trasformate in modalità virtuale – prosegue Damiano – ma contiamo di spostare ad ottobre gli appuntamenti che prevedono la presenza fisica, in particolare i Caffè Europa, conversazioni su varie tematiche europee nei caffè storici di piazza San Marco, e la mostra 'Madri e padri fondatori dell'Unione europea' dal 9 al 31 ottobre all'M9-Museo Multimediale del ‘900».

Soddisfazione per i dati complessivi di maggio che hanno visto l'attenzione di tante persone online: