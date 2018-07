Lauree a San Marco, uno splendido arcobaleno saluta i 1128 neo dottori

Piazza San Marco teatro della cerimonia di consegna dei diplomi della laurea triennale, per gli studenti di Ca' Foscari, venerdì, salutati da uno splendido arcobaleno spuntato dopo la pioggia. Un momento di festa per i 1128 neo dottori e le loro famiglie. Sono intervenuti il rettore dell'Ateneo, Michele Bugliesi, l'assessore comunale all'Urbanistica e all'Ambiente, Massimiliano De Martin, e Ettore Messina, lead assistant coach dei San Antonio Spurs.

Curiosità

Consegnati i premi alla didattica, il premio “Bruna Grandese Carlotti”, e salite sul palco la miglior studentessa italiana e straniera della sessione, Giulia Menegollo e Mihaela Olaru. Il coach Messina ha augurato il meglio ai giovani, raccontanto come la propria tesi, per conseguire la laurea alla facoltà di Economia e Commercio a Ca' Foscari, fu un flop. I complimenti, gli auguri e le esortazioni dell'allenatore, che ha raccomandato ai giovani di essere curiosi e di aver cura di formare il proprio carattere.

Prudenza e coraggio

Nel portare ai giovani laureati il saluto del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e di tutta l'amministrazione, l'assessore De Martin ha detto: "Onorare la laurea è dare senso al domani: in questi anni avete formato la vostra mente ad acquisire informazioni, a ragionare e elaborare dati, siete preparati per prendere decisioni. Prudenza e coraggio, forza e determinazione, devono essere condizioni che caratterizzeranno il vostro futuro”.

Nell'invitare i neo dottori all’impegno e alla perseveranza in qualsiasi impiego futuro si cimenteranno, l'assessore ha aggiunto: "Cercate il giusto e il bello, non in modo effimero, perché lo studio vi permette di cercare la verità, e le città belle trovano senso se vi corrisponde la felicità dei suoi abitanti. Grazie anche a voi, i saperi e la distribuzione della ricchezza, non solo materiale ma culturale e intellettuale, possono essere messi a disposizione dei più, di chi ha meno possibilità ma comunque voglia conoscere e sapere”. Nel cielo intanto, in serata, è spuntato il sole.