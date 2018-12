Festa di Natale per il progetto Sollievo di Fisiosport Terraglio Mestre e Marcon

Sabato i locali della parrocchia di San Giorgio di Marcon, in via 4 novembre, hanno ospitato la tradizionale festa di Natale delle persone, insieme ai loro familiari e gli operatori, che prendono parte al progetto Sollievo. Un programma curato da Fisiosport Terraglio nella sede di via Pennello, alla Favorita di Mestre, con una ventina di partecipanti, e a Marcon con un’altra dozzina.

Le attività

Sollievo è un progetto finanziato dalla Regione e dall’Ulss 3 Serenissima che ha un duplice obiettivo: coinvolgere i pazienti affetti da declino cognitivo in attività utili a prolungare il mantenimento delle funzioni residuali e, nel contempo, offrire ai familiari una fascia di decompressione dal carico assistenziale del congiunto. Le attività riguardano il ri-orientamento, la ginnastica cognitiva, la musicoterapia, i laboratori di manualità e psicomotricità. Sono proposte e gestite da volontari e coordinate da professionisti esperti nei rispettivi settori di competenza. La festa ha proposto un concerto realizzato congiuntamente dai pazienti delle due realtà, insieme ai familiari, agli operatori e ai volontari, in un clima di allegria.

Socializzazione e scambio

Erano presenti il presidente di Fisiosport, Davide Giorgi, la coordinatrice del progetto, Gloria Scarpa, la neuropsicologa Daniela Bobbo, l’assessore al Sociale del Comune di Marcon Carolina Misserotti e il padrone di casa, il parroco don Silvano Filippetto. «Sollievo è un’esperienza straordinaria – sottolineano Davide Giorgi e Gloria Scarpa –. Favorendo l’incontro e la socializzazione, i pazienti evitano il rischio di isolamento sociale, mentre le famiglie possono fare rete e a loro disposizione hanno gli strumenti per scambiare le esperienze, le informazioni e i consigli. Con questa occasione di ritrovo comune alle due realtà di Mestre e Marcon concludiamo un anno intenso e molto positivo». Fisiosport Terraglio gestisce un progetto analogo anche a Venezia, centro storico, nell’impianto di Sant’Alvise, dove la festa di Natale è in programma il prossimo 19 dicembre»