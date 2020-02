Festa del bocolo, anche quest'anno la consegna dei riconoscimenti

Festa del bocolo: il Comune gioca d'anticipo e, su proposta del sindaco Brugnaro, raccoglie attraverso le modalità pubblicate sul sito del Comune le candidature per l’assegnazione dei riconoscimenti del premio Festa di San Marco 2020, il 25 aprile prossimo. È il quarto anno consecutivo che viene reso omaggio alle eccellenze veneziane metropolitane, consegnando un riconoscimento simbolico, a quei cittadini ed enti che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio alla Città Metropolitana con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico.

Rimboccarsi le maniche

«Venezia ha voluto rinnovare un appuntamento ormai consolidato con tutta la cittadinanza metropolitana. Per questo che, in collaborazione con tutti i sindaci del territorio metropolitano, vogliamo dare lustro a tante persone che silenziosamente si impegnano e che vorremmo, con questo premio, far diventare esempio positivo per tutta la collettività», afferma il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto - L'impegno, il merito, il rimboccarsi le maniche, magari gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio, saranno sempre elementi che questa Amministrazione si impegnerà a premiare e valorizzare».

Il comitato

I cittadini sono invitati a segnalare, attraverso un modulo che sarà disponibile da mezzanotte del 19 febbraio (e non 19 marzo come precedentemente indicato) nella home page del sito Internet del Comune di Venezia una persona, un gruppo, un’attività economica o un’associazione del nostro territorio che si siano distinti nel corso dell’anno appena trascorso. Tutte le proposte saranno vagliate da un apposito comitato nominato su indicazione del sindaco, che lo presiederà, e costituito da illustri rappresentanti delle istituzioni locali, per vagliare le candidature. Durante la cerimonia saranno premiate anche le personalità indicate da ciascuno dei 43 sindaci della Città Metropolitana e dalle principali associazioni di categoria operanti nel territorio.