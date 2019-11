Dolcetti, iniziative e giochi: anche quest'anno arriva in anticipo la festa di San Martino

San Martino è arrivato anche quest'anno con un giorno di anticipo nelle Città di Venezia con iniziative per i bambini, dolcetti e prodotti della tradizione gastronomica e artigianale.

Le iniziative

In piazza Mercato, a Marghera, l'associazione Marghera 2000 con il patrocinio delle Città in Festa del Comune di Venezia, ha proposto numerose iniziative: aneddoti e giochi popolari di una volta, San Martino a cavallo - giri in carrozza con pony per i più piccoli; musica e tanti San Martino in regalo ai bimbi, offerti dai pasticceri di Marghera e Catene. Appuntamento goloso anche in piazza San Giorgio a Chirignago con castagne, vino, e l’immancabile dolcetto di pasta frolla decorato con caramelle e cioccolatini. A Campalto continua il programma di “San Martino in strata” in via Orlanda, giunto alla XVIII edizione, con mercatini dell’artigianato e prodotti tipici, stand gastronomico, musica, artisti di strada.

Tre giorni

Divertimento anche a Forte Mezzacapo dove sono in programma tre giorni all'insegna delle tradizioni, dei prodotti agricoli e dell'artigianato locale con le dimostrazioni dei mestieri di una volta: filatura della lana, il lavoro a maglia, il legno intagliato. “San Martino è una festa molto sentita nel territorio comunale, un’occasione per le persone per stare insieme, ritrovarsi e conoscere le tradizioni contadine di un tempo, ha spiegato l’assessore Mar, che nella mattinata si è recata prima a Forte Mezzacapo poi a Chirignago. Abbiamo voluto restituire a questa tradizione una dignità e un programma diffuso, che coinvolgesse tutto il territorio in un momento di festa”.