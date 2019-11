Festa di San Martino a Marghera: consegnati 775 dolci ai bambini delle scuole dell'infanzia

È stata una mattinata golosa, all'insegna della tradizione e del divertimento, quella che oggi, nella sala consiliare di Marghera, ha visto protagonisti decine di bambini dai 3 ai 5 anni, che frequentano le nove scuole dell'infanzia della Municipalità. A tutti i piccoli scolari del territorio, compresi quelli che visto il maltempo non hanno potuto essere presenti, saranno infatti consegnati 775 degli oltre 900 tradizionali dolci di San Martino preparati da cinque pasticcerie di Marghera, in parte già distribuiti ieri nel corso della partecipata festa "San Martino con noi" in piazza Mercato.

Partecipanti

Alla festa, promossa nell'ambito del calendario de "Le Città in festa" dall'associazione “Marghera 2000”, che riunisce i commercianti della città giardino, in collaborazione con il Comune di Venezia, attraverso Vela, hanno preso parte, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, gli assessori comunali al Decentramento, Paola Mar, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, oltre all'amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva e ai referenti dell'associazione promotrice.

La festa

«Siamo felici - ha commentato Mar - che ogni anno si ripeta a Marghera questa iniziativa che permette ai piccoli delle scuole dell'infanzia di tornare a casa con il loro San Martino. E' una bella occasione per ricordare un gesto di attenzione nei confronti dei più fragili, un buon esempio che i bambini possono imitare con gesti di generosità». Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa anche dall'assessore Venturini, che ha ringraziato i commercianti, le associazioni, i volontari che hanno contribuito a realizzarla e le maestre che hanno voluto rispolverare questa importante tradizione. «La nostra città - ha aggiunto - sempre di più si sta dimostrando forte, attenta e capace di trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come lo stare insieme e l'amicizia, ma anche il senso della storia e dell'identità culturale del nostro territorio». I bambini intervenuti hanno assistito divertiti allo spettacolo di un mago giocoliere e hanno poi ascoltato il racconto della vita del santo della generosità a cura di un lettore volontario del gruppo "Il mondo di Tabata" della biblioteca di Marghera. Il tradizionale dolce di pasta frolla sarà regalato anche agli ospiti della Cooperativa Realtà.