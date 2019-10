Festival dell'architettura: tre giorni di eventi tra Venezia e provincia

Organizzato dall'ordine e dalla fondazione degli architetti della provincia di Venezia, il festival dell'architettura debutta venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre con tavole rotonde, incontri culturali, dibattiti e performance. Si tratta di tre giorni di eventi per gettare le basi di un dialogo continuo con il pubblico e la cittadinanza, capace di porre l’attenzione sull’architettura come bene di tutti. Ad aprire la prima edizione del festival ci sarà lo storico dell'arte, docente, saggista e politico Philippe Daverio che proporrà una riflessione il 4 ottobre alle 17.00 al chiostro M9. A seguire performance, proiezioni cinematografiche, una tavola rotonda dedicata al legame tra architettura e cambiamento climatico, passeggiate alla scoperta dell’architettura di Venezia e del Lido di Venezia e molto altro ancora.

«Perché l’architettura e i paesaggi dei territori riguardano tutti - spiega la presidente, l’architetto Anna Buzzacchi che poi continua - chiediamo ai nostri interlocutori cittadini di partecipare al dialogo per rimettere al centro della nostra attenzione l’architettura come bene di tutti e per costruire insieme una domanda di spazi di qualità, sia pubblici che privati, necessari per la qualità della nostra vita».

Il programma

VENERDì 4 OTTOBRE

MESTRE

h 17.00

Chiostro M9

APERTURA FESTIVAL

Presentazione e saluti istituzionali interviene il Prof. Philippe Daverio

h 19.00 > 23.00

Ex Emeroteca

ANTEPRIMA CON IMMAGINI DELL’ARCHITECTURAL THRILLER

PIANI DI FUGA di Francesco Gerardi

h 19.00 > 23.00

P.tta Cesare Battisti

ARCHITETTURA & CINEMA

Spezzoni di film in cui l’Architettura compare consapevolmente con edifici di rilievo, moderni e contemporanei, riconducibili al lavoro di architetti noti.

STRA

h 20.00

Museo Nazionale di Villa Pisani,

Casa del Giardiniere / Gran Conserva

L’ARCHITETTURA E CONTESTO CLIMATICO

Una tavola rotonda per uno scambio d’idee tra esperti. Intervengono Luca Mercalli climatologo, Francesco Musco, Pietro Valle.

SABATO 5 OTTOBRE

VENEZIA E LIDO

h 9.30 > 12.30

LE PASSEGGIATE DI ARCHITETTURA

Cinque itinerari guidati per cittadini e architetti:

• Lido Liberty (con Antonella Bracco): partenza dalla Chiesa di S. Maria Elisabetta - Riviera Santa Maria Elisabetta, 3- alle ore 9:30.

• Cappelle Vaticane (con Francesco Magnani) : partenza dalla scalinata d’ingresso della Chiesa di S. Giorgio – davanti alla fermata del vaporetto - alle ore 10:00.

• Gallerie dell’Accademia (con Renata Codello): partenza dall’entrata delle Gallerie dell’Accademia - Campo della Carità, Dorsoduro 1050 - alle ore 09:30).

• Giudecca 900 (con Stefano Croce): partenza dal pontile di Sacca Fisola, Giudecca, alle ore 9:30.

• Palazzo Grassi e Punta della Dogana (con Alberto Anselmi): partenza dall’ingresso di Palazzo Grassi - Campo San Samuele 3231 - alle ore 10:00)

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione obbligatoria e impegnativa! La durata delle visite varia dalle 2 alle 3 h.

MESTRE

h 10.00 > 23.00

Ex Emeroteca

PIANI DI FUGA di Francesco Gerardi

Performance Architectural Thriller

h 10.00 > 23.00 proiezione video in loop

h 18.30 > 19.00 performance recitativa

h 18.00 > 23.00

P.tta Cesare Battisti

ARCHITETTURA & CINEMA

Spezzoni di film in cui l’Architettura compare consapevolmente con edifici di rilievo, moderni e contemporanei, riconducibili al lavoro di architetti noti.

h 18.00 > 23.00 proiezione di spezzoni di film

h 19.30 > 20.30 momento conviviale

h 20.30 > 23.00 proiezione del film completo di

Jacques Tati - Playtime

MIRANO

h 15.00 > 21.30

Glamping “I Canonici” di Mirano

ARCHITETTURA BIOFILICA IN CORTE

Un pomeriggio e una serata alla scoperta di Glamping, contatto con la natura e l’architettura rurale.

h 15.00 - RITROVO nella Piazza di Campocroce di Mirano, vicino al campanile.

h 15.15 - INIZIO PASSEGGIATA lungo un’antica carrareccia, accompagnati da conoscitori del territorio.

h 15.45 - ACCOGLIENZA ANIMATA, con personaggio della commedia dell’arte.

h 16.00 - VISITA al Glamping, a cura dalla proprietà.

h 16.50 - L’ELOGIO della TERRA PAVANA da Ruzante.

h 17,00 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Lo specchio della città” L'AMBIENTE COSTRUITO IN UN'OTTICA PSICOLOGICA E BIOFILICA.

h 18.00 - PANTALONE con un sonetto amoroso accompagna gli ospiti allo SPETTACOLO di burattini a guanto “Pulcinella innamorato”.

h 18.30 – Buffet e conclusione dei lavori.

L’iscrizione è obbligatoria e impegnativa sul sito.

CHIOGGIA

h 15.30 > 18.30

Piazza Vigo

GIOCO DELL’OCA “LA CITTÀ POSSIBILE”: GIOCA, PENSA, AGISCI

Nel cuore del centro storico di Chioggia per riscoprire un gioco antico

DOMENICA 6 OTTOBRE

MESTRE

h 10.00 > 23.00

Ex Emeroteca

PIANI DI FUGA di Francesco Gerardi

Performance Architectural Thriller

h 10.00 > 23.00 proiezione video in loop

h 18.30 > 19.00 performance recitativa

h. 18.00 > 23.00

P.tta Cesare Battisti

ARCHITETTURA & CINEMA

Spezzoni di film in cui l’Architettura compare consapevolmente.

CHIOGGIA