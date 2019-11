Festival del baccalà, successo per la manifestazione gastronomica di Mestre

Il festival del baccalà, promosso da Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo, ha riscosso un grande successo tra il pubblico che ha partecipato con entusiasmo alle iniziative della manifestazione. Per l'occasione, così come per la prima iniziativa del settore, il festival del saòr, è stata attivata una modalità digitale di votazione del miglior baccalà e il miglior ristorante nella giornata di sabato e domenica di cui hanno usufruito 1645 persone esprimendo oltre quattromila voti. A vincere il contest è stato, con oltre quattrocento preferenze, il ristorante El Fritoin e a parimerito l'Osteria Cuccagna. A seguire i Fratelli La Bufala, Macaco Vini & Cicchetti e l'Ombra del Gabbiano. Sono stati invece 30 i Baccalà d'oro trovati tramite QR nei negozi del centro, che hanno consentito ai fortunati clienti di degustare gratuitamente un aperitivo con baccalà.

La manifestazione culinaria ha voluto rilanciare il centro città dopo gli eventi spiacevoli dell'acqua alta e i ristoratori aderenti all'iniziativa, così come gli organizzatori stessi, hanno deciso di devolvere una somma di denaro a Venezia e a chi ha subito danni nelle scorse settimane.