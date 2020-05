Venezia lancia un festival letterario virtuale per avvicinare i giovani alla lettura

"Nuove Frequenze. Leggere Giovani" è il nuovo festival letterario virtuale nato dalla collaborazione tra la biblioteca civica Vez e l'associazione culturale Hamelin di Bologna per promuovere la lettura tra i giovani. Dal 20 al 22 maggio sul sito internet del comune e sui canali social della rete biblioteche di Venezia saranno messe a disposizione del pubblico quattro video interviste agli scrittori di best-seller internazionali che hanno partecipato al progetto: i protagonisti sono Frances Hardinge, David Almond, Néjib e Marino Neri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli autori attrverso le interviste si racconteranno mostrando i luoghi in cui vivono, gli studi dove scrivono e disegnano, parlando delle loro opere grazie ai filmati realizzati con il contributo della video maker e animatrice Beatrice Pucci. Si tratta di un modo per far entrare i giovani lettori e lettrici nell’universo di questi artisti attraverso una chiave personale presentandosi con la loro voce e le loro passioni.

Il programma