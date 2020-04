Il Festival Show non si farà, salta l'evento musicale dell'estate del Nordest

Il Festival Show è annullato. Il concerto estivo, organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che da vent'anni faceva tappa nelle piazze di diverse città del Nordest d'Italia tra cui Padova, Caorle, Jesolo, Bibione, Lignano Sabbiadoro, Mestre e Trieste quest'anno non si farà e punta direttamente al 2021. Ad annunciare l'annullamento della kermesse è stato il coordinatore della manifestazione Paolo Baruzzo che ha sostenuto come «vengono a mancare le tempistiche e i presupposti per garantire l'organizzazione e la pianificazione della grande festa della musica che attira regolarmente nelle piazze decine di migliaia di persone».

«Ringraziamo le amministrazioni comunali che avevano messo in calendario l'appuntamento, gli sponsor che avevano aderito al progetto, dando il necessario supporto, e tutti gli artisti che attendevamo di ospitare sul palcoscenico - continua Baruzzo -. Siamo convinti che con rinnovato entusiasmo ci si ritroverà fra qualche tempo, con la speranza che l'emergenza sia passata, per programmare il 2021».

L'evento musicale itinerante era in programma dal debutto del 28 giugno a Padova fino alla finale il 5 settembre a Trieste.