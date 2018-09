Ulss 4, alla Fiera del Rosario di San Donà 3 giorni di screening gratuiti

Per la prima volta nella storia della Fiera del Rosario, l'Ulss 4 scende in campo con un ampio e articolato programma di informazione, screening e dimostrazioni pratiche. Lo farà dal 6 al 8 ottobre nel quartiere fieristico di via Pralungo, che ospita la "Campionaria d’Autunno", in uno stand dove si alterneranno oltre 50 professionisti tra medici, infermieri ed altro personale, in rappresentanza di 17 unità operative, ospedaliere, del distretto sanitario e del dipartimento di prevenzione.

Prevenzione e screening gratuiti

«Un'azienda sanitaria deve partecipare a eventi di questa portata, perché un’adeguata informazione alla cittadinanza costituisce la base di un’efficace prevenzione e di promozione della salute - spiega il direttore generale Carlo Bramezza - Le persone che si rivolgeranno allo stand dell'Ulss 4 potranno eseguire degli screening gratuiti e troveranno personale competente e preparato che risponderà a loro dubbi e forse potrà risolvere questioni che spesso possono sembrare insormontabili. Un grazie a tutti i professionisti - conclude Bramezza - che hanno risposto con grande entusiasmo nell’aderire a questa iniziativa, e all’organizzazione della Fiera per averci dato la possibilità di partecipare».

Il programma

Il programma nei tre giorni è dunque volto a fornire attività e informazioni che coinvolge l’intera complessa organizzazione dell'azienda sanitaria. In primis gli screening gratuiti ad iniziare dalla misurazione della glicemia (sabato mattina) grazie al personale della Diabetologia, la Chirurgia Vascolare offrirà invece (sabato e domenica) esami con ecocolordoppler e la misurazione dell’indice di rischio cardiovascolare, il pronto soccorso effettuerà dimostrazioni pratiche di massaggio cardiaco e di utilizzo del defibrillatore (domenica), mentre la Fisiatria darà la possibilità alla cittadinanza di effettuare l’analisi del passo (lunedì) e non mancherà una lezione di disostruzione nei bambini (sempre lunedì) a cura del team di medici e infermieri dell’ospedale di Jesolo.