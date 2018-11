Portogruaro, la fiera di Sant'Andrea si chiude con oltre 30mila presenze

Bilancio positivo per la 33esima edizione della Fiera di Sant’Andrea. I tre giorni della manifestazione, 18, 24 e 25 novembre 2018, nonostante qualche ora di pioggia, hanno comunque portato in centro storico a Portogruaro un numero complessivo di 31.500 persone.

Le presenze

Presenti nella tre giorni stand di associazioni oltre agli esercizi commerciali del centro storico che hanno a loro volta beneficiato positivamente del flusso di visitatori. Le aziende enogastronomiche del territorio coinvolte sono state 40, mentre sono state coinvolte complessivamente 80 associazioni e 100 artigiani, tra hobbisti, soci Confartigianato e soci Cna.

Fronte sicurezza

Numeri significativi anche quelli legati alla sicurezza: primo anno in cui viene messa in atto integralmente la legge Gabrielli. Nove in tutto i varchi di accesso controllati, 6 presidiati dalla Protezione Civile, 4 le squadre di supporto a servizio delle persone che giravano per le vie del centro. Presenti anche 3 squadre di primo soccorso con equipaggiamento di soccorso e defibrillatori, oltre a 2 ambulanze della Croce Rossa Italiana e il Coc (Centro Operativo Comunale).

Le novità

Cortei musicali durante l’inaugurazione di sabato 24 novembre e nel pomeriggio di domenica 25 hanno allietato i visitatori e i cittadini, aggiungendosi al programma di eventi culturali presenti nel palazzo municipale e alla novità di quest’anno legata all’area dedicata agli animali domestici presso il parco della Pace, che ha visto anche la simulazione dell’attività di ricerca dei canti antidroga della guardia di finanza e la presentazione dei cani di salvataggio in acqua da parte di un gruppo di addestratori.