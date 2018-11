Venezia, 380mila euro per incrementare la dotazione della protezione civile

Sarà possibile acquistare e procedere all’acquisto e alla manutenzione di mezzi per la protezione civile. Acquisire di un camper utilizzabile sia per dormire che come ufficio mobile, un pulmino a 9 posti per facilitare gli spostamenti, un mezzo furgonato completo di pedana caricatrice e gancio traino, una vettura 4x4, una tenda ignifuga 6x6 con impianto di climatizzazione e elettrico, un sistema di illuminazione per esterni, un gruppo elettrogeno da 10Kw, oltre a una serie di gazebo, brandine, sacchi a pelo e caschi. La Giunta comunale di Venezia ha approvato la delibera che adotta la proposta progettuale dell’Anci di garantire un finanziamento di un importo massimo di 380mila euro per l’acquisto e la manutenzione di mezzi ed attrezzature adatti a garantire l'autonomia logistica del personale inviato a supporto dei comuni in difficoltà a seguito di calamità.

In caso di eventi emergenziali

I fondi, messi a disposizione dal Dipartimento della protezione civile servono quindi a garantire la cosiddetta continuità amministrativa in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale e serviranno, per l’appunto, a potenziare significativamente il sistema comunale di protezione civile. «Il sindaco Brugnaro - ha commentato l’assessore alla Protezione Civile Giorgio D’Este - ha subito accolto favorevolmente questa opportunità, dimostrando, anche in questo modo, quanto Venezia sia sempre in prima linea nel mettersi a disposizione di chi si trovi in difficoltà. Con l’arrivo di queste ulteriori risorse ci viene chiesto di mettere a disposizione del personale al verificarsi di un’emergenza: due unità nella prima fase dell'emergenza, (si tratta di personale esperto di Protezione Civile) e, successivamente, sei unità composte da personale scelto a seconda delle necessità».

«Una decisione importante»

«Un' importante decisione - conclude D'Este - che arriva proprio alla vigilia della cerimonia che si terrà domani, sabato 24 novembre, in via della Laguna 160/G a San Pietro in Volta, per la presentazione delle iniziative per il ventennale del Gruppo comunale di Protezione civile di Pellestrina San Pietro in Volta». Una giornata che inizierà alle 10 con la visita alla sala radio e la rassegna dei mezzi in dotazione, proseguirà, alle 11, con la benedizione dei mezzi di soccorso e l’intitolazione della sala radio al volontario Giovanni Giada, e si concluderà alle 11.30 con la presentazione delle iniziative per il ventennale».