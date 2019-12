Approvati 60 milioni per la manutenzione di Venezia e della laguna

Ci sono 60 milioni di euro destinati ai "nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", ovvero opere di manutenzione ordinaria in laguna e nei comuni circostanti. È il risultato dell'emendamento firmato dai senatori del Pd Manca, Ferrari e Ferrazzi, che autorizza la spesa attraverso il finanziamento della legge speciale 798/1984. Si tratta, secondo Ferrazzi, di «una grande vittoria per la città, anche al di là delle emergenze».

È prevista, inoltre, l'istituzione (costo 500mila euro) del Centro di studio e ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede a Venezia, in collaborazione con i centri di ricerca, le università e le istituzioni locali. I fondi si sommano a quelli per l'emergenza dell'acqua alta del 12 novembre, a quelli per il completamento del Mose e a quelli per i marginamenti a Porto Marghera.