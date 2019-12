Oggi, un flash elettronico è più complesso di un pc, proprio per le altissime tensioni che sviluppa. Imprudentemente dimenticato in un magazzino di un albergo del Lido di Venezia è stato sommerso dall'acqua alta di questi giorni. Il fotografo del Lido, un caro amico, mi telefona per esprimere il suo disappunto per l'accaduto, valutando amaramente la perdita di uno strumento costato oltre 1000 euro. Grazie all'esperienza nel settore, consiglio di immergerlo in acqua tiepida moderatamente insaponata per diverse ore ed in seguito asciugare all'aria aperta. Qualche giorno dopo, mi telefona per ringraziarmi dei consigli che gli hanno restituito perfettamente funzionante il flash. Irresponsabilmente possiamo promettere 5000 euro, 20000 euro di risarcimento; la strada da percorrere però è diversa. Responsabile competente e dignitosa, Venezia e l'acqua alta è una costante da tenere presente con timore e rispetto. Pietro Del Maschio