I residenti tornano alla "Vida" contro la trasformazione in ristorante | VIDEO

Ora o mai più è il nome che numerosi cittadini, movimenti e comitati hanno dato al flash mob che si è tenuto questo pomeriggio in campo San Giacomo dell'Orio, a Venezia, per protestare contro i lavori di realizzazione di un ristorante nell'edificio della "Vida", che la Regione ha ceduto a un privato: «Questo uso dell’immobile è contrario al Piano regolatore vigente, dunque illegittimo. Il fatto sarà portato presto all’attenzione della magistratura - dicono i portavoce della Comunità della Vida - In questo momento è necessario prendere la parola e l'iniziativa sugli spazi pubblici: sulla possibilità, per abitanti e associazioni, di poterli utilizzare liberamente ed evitare che vengano privatizzati pezzi sempre più grandi della città».