Burano, stop al traffico pedonale in un tratto di fondamenta Pontinello Sinistro

Chiuso temporaneamente al traffico pedonale un tratto di Fondamenta Pontinello Sinistro a Burano - San Mauro. Il provvedimento della polizia locale si è reso necessario a seguito di un'ispezione dei vigili del fuoco, che hanno rilevato l'instabilità del tetto di un edificio.

Tratto di fondamenta chiuso

Da ieri sera è interdetto il passaggio dal civico 460 al 462, per scongiurare che porzioni di copertura e di intonaco possano cadere sulla fondamenta, ferendo i passanti. Per scongiurare potenziali pericoli per la pubblica incolumità, la circolazione pedonale resterà interdetta fino al termine degli interventi di messa in sicurezza delle strutture.