La Fondazione Ca' Foscari compie 10 anni con un bilancio di 11 milioni e più 50% di attività

La Fondazione Ca' Foscari compie dieci anni e festeggia il traguardo con un bilancio di 11 milioni e una crescita del 50% delle attività proposte. L'ente, che gestisce 80 progetti di trasferimento tecnologico, continua, infatti, a formare nell'ambito corporate ed executive, a fare ricerca e public engagement e quest'anno ha chiuso il bilancio di esercizio 2019 con una crescita del 50% del volume delle attività e 11 milioni di bilancio, il 17% in più rispetto all'anno precedente. La fondazione, con un organico di 103 persone, eroga progetti e attività per 6 milioni di euro a soggetti privati (istituzioni, imprese e individui), riceve erogazioni liberali e sponsorizzazioni per oltre 1 milione di euro, contribuiti da enti pubblici per circa 800 mila euro, oltre alle risorse di ateneo per 2,3 milioni a copertura delle attività commissionate, generando una produttività del valore investito pari a 2,6 volte.

«In un decennio la Fondazione del nostro ateneo ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel territorio produttivo regionale quale partner di importanti progetti di trasferimento tecnologico e public engagement. - commenta il rettore e presidente dell'ente Michele Bugliesi - Oggi la Fondazione di Ca’ Foscari costituisce un sistema complementare all’Università nella gestione di progetti complessi. Il suo approccio integrato e interdisciplinare coinvolge in un’unica offerta le competenze e i servizi delle diverse strutture, centri e dipartimenti dell’Ateneo».

Le attività della fondazione