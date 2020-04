La Fondazione di Venezia ha chiesto la Cassa Integrazione per M9M ed M9D

La Fondazione di Venezia ha avviato la richiesta per il ricorso al Fondo per l'Integrazione Salariale in deroga a partire da domani 1 aprile come consentito dal recente D.lgs n. 18 del 17 marzo. Si tratta di una decisione legata alla straordinarietà ed eccezionalità della fase che si sta attraversando a causa dell’emergenza Covid -19 e mira a tutelare le risorse di M9.

La decisione

La decisione della Fondazione di Venezia, in linea con le richieste effettuate dal CdA di M9D ed FM9, coinvolge tutti i 12 dipendenti coinvolti nell’attività del Museo e verrà presumibilmente graduata sulla base delle esigenze operative in modo da garantire lo svolgimento delle attività di promozione sul web già programmate. Il ricorso al Fondo per l’integrazione Salariale in deroga allinea la Fondazione di Venezia alle decisioni già prese da altre istituzioni culturali a livello locale e nazionale ed è volta a salvaguardare, in primis, i lavoratori e garantire al futuro di M9 le risorse necessarie alla ripartenza dopo la fase di emergenza