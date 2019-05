Piste ciclabili, bus, restauri: cosa fa Venezia con 55 milioni di euro di fondi europei

I fondi europei a Venezia finanziano una serie di progetti ambientali e "smart". Il budget Pon Metro destinato alla città è di 40,2 milioni di euro ed è dedicato a cinque assi: agenda digitale, sostenibilità dei servizi pubblici e mobilità urbana, servizi e infrastrutture per l’inclusione sociale, assistenza tecnica. Grazie a questo denaro, ad esempio, sono state realizzate due piste ciclabili (quelle di Favaro - Dese e tra Asseggiano e via Miranese), mentre una terza sarà completata a breve. Inoltre la smart control room per la polizia municipale, l'intervento di recupero del teatro del centro civico alla Bissuola, l'allestimento di spazi verdi con giochi al Pertini e un altro, a breve, nel parco di villa Querini.

Progetti green

Altri 10,5 milioni di euro arrivano dal Por Fesr Veneto e sono stati impiegati per l'acquisto di nuovi autobus Euro VI, il restauro di case Ater e altri restauri infrastrutturali di inclusione. E poi per il progetto "Venezia in classe A", per favorire gli spostamenti casa-scuola degli studenti, finanziato con 1 milione di euro. Seicentomila euro di fondi Pon Gov servono a potenziare attività di erogazione dei servizi in ottica digitale (DiME), altrettante risorse del progetto Greener Sites a migliorare la gestione ambientale delle aree dismesse di Porto Marghera. Ulteriori interventi mirano invece ad esempio alla condivisione di strumenti nazionali di prevenzione e informazione sulle condizioni marine per una strategia condivisa (I-storms); oppure a studiare soluzioni per la mobilità urbana, efficienza energetica, energie rinnovabili (Smarter Together); o ancora per valorizzare il patrimonio gastronomico culturale Slow Food Ce; a monitorare l’impatto delle condizioni climatiche sui monumenti dei centri storici (Hyperion) oppure, come nel caso del progetto di Slides, a studiare il fenomeno della pressione turistica e a promuovere la sostenibilità e competitività dell’economia locale basata sul turismo.

Festa dell'Europa

In tutto il Comune di Venezia sta gestendo 55 milioni di euro nell’ambito della programmazione europea 2014-2020: il punto è stato fatto stamattina nel corso di un workshop all’M9 di Mestre dal titolo “I progetti europei a Venezia, un’opportunità per lo sviluppo locale”, a cura del settore Politiche comunitarie del Comune e del consigliere per l'Innovazione, in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia. L'evento è stato organizzato in occasione della Festa dell’Europa 2019, promossa con la collaborazione dello Europe Direct del Comune di Venezia, attivo da più di vent’anni sul territorio del Veneto.