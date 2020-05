Quattro milioni e mezzo in borse di studio, riduzione tasse, trasporti e connettività 

Un fondo di 4 milioni e mezzo per finanziare borse di studio, riduzione delle tasse, affitti, trasporti e per l’acquisto di un nuovo pc, a sostegno delle iscritte e degli iscritti cafoscarini e delle nuove matricole dell'Università di Venezia. È l’ultimo provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo veneziano, oltre alle misure già decise per rimodulare le tasse universitarie per gli studenti più in difficoltà. «Abbiamo deciso nuovi interventi per contribuire a garantire a tutti la possibilità di proseguire negli studi», ha detto il rettore Michele Bugliesi.

Le misure

«In questa situazione così complessa per il Paese, vogliamo dare un messaggio della nostra volontà di investire per riportare la comunità studentesca all'università. È importante per Ca' Foscari, ed è importante per Venezia». Due interventi: il primo prevede uno stanziamento di 1,1 milioni di euro a copertura delle borse di studio regionali per l’anno accademico 2019-2020. Un fondo di 500 mila euro è già stanziato dall’Ateneo per rispondere alle difficoltà economiche più urgenti delle famiglie maggiormente colpite dall’emergenza, attraverso una rimodulazione dei contributi universitari (a fronte della presentazione dell'Isee). Per quest’ultimo intervento è attiva la campagna di crowdfunding lanciata dall’Ateneo, accessibile qui: https://sostienici.unive.it/projects/covid-19-sostieni-gli-studenti-cafoscarini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le informazioni

La seconda misura riguarda l’avvio dell’anno accademico 2020-2021 e stanzia 2,9 milioni di euro di contributo per connettività, residenzialità e mobilità. Si punta così a sostenere chi si prepara a iniziare il nuovo anno accademico: studenti e studentesse già iscritti ad anni precedenti, e le nuove matricole. La misura è diretta a studenti iscritti in corso o al primo anno fuori corso, con un Isee fino a 60 mila euro. Le info e le istruzioni verranno fornite dal settore diritto allo studio (dirittoallostudio@unive.it).