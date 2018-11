Food & drink award, "Le Cantine dei Dogi" è rivenditore di vini dell’anno del nord Italia  

Hanno trionfato al "Food & Drink Awards 2018" nella categoria "Wine retailer of the year - Northern Italy", organizzato dal magazine Lux Life: un importante riconoscimento andato all'enoteca di Mirano "Le Cantine dei Dogi" (in via Dante 40) che sarà consegnato il 26 novembre. Soddisfatti i proprietari Ezio e Vanni Berna: «Questo premio ci riempie di orgoglio e ci spinge a lavorare con impegno ed entusiasmo», commentano.

Eccellenza e ricerca

Le cantine con cui l'attività collabora sono piccole realtà emergenti nel panorama vitivinicolo italiano ed europeo, che trattano prodotti tipicamente legati al territorio. È dal 2003 che l'enoteca propone un servizio unico ad amanti del vino ed estimatori: la prima enoteca online della provincia di Venezia aperta 24 ore su 24, accostata alla sede fisica di Mirano. Il cuore dell'attività è una selezione accurata di vini nazionali ed internazionali, con un servizio così efficiente da aver meritato il premio di miglior sito web d'Italia dell'anno 2016 nella categoria shopping. Mentre nel 2017 arriva la nomination a personaggio dell'anno del fratello Vanni nella sezione sommelier per la rivista Italia a Tavola.

L'offerta

Disponibili mille etichette di vini, distillati, aceti balsamici e tradizionali, liquori, prelibatezze dal dolce al salato. Nel periodo natalizio ampia scelta di confezioni vino, cesti natalizi, panettoni artigianali.Info su enotecalecantinedeidogi.com