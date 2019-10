Food & Drink Awards 2019, le cantine dei Dogi nominata Best Wine Distribution Company

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Enoteca Le Cantine dei Dogi ancora una volta sugli scudi. Ennesimo premio qualità per i fratelli Ezio e Vanni Berna. L’eccellenza veneta sbaraglia i concorrenti di tutto il Nord Italia, confermando la qualità di un’enoteca che, ormai, ogni anno raccoglie riconoscimenti in tutto il mondo. Nel 2016 arriva il premio come miglior sito dell’anno nella categoria shopping, davanti a colossi come Amazon, eBay, Groupon. Il 2017 e il 2018 vedono Vanni Berna in nomination a personaggio dell'anno nella sezione Sommelier per la rivista Italia a Tavola, mentre l’enoteca nel 2018 vince il Food & Drink Award Wine Retailer of the Year 2018 - Northern Italy.

Premio 2019

Il 2019 incorona l’enoteca veneziana: «Abbiamo saputo di essere in nomination il 21 agosto, e la conferma della vittoria è arrivata il 10 settembre - raccontano i proprietari Ezio e Vanni Berna - siamo una realtà che porta in alto il settore enogastronomico veneto, anche grazie all'organizzazione di eventi di grande successo come La Grande Festa del Vino e Bollicine in Villa. Oltre a questi, organizziamo parecchie serate enogastronomiche a tema in locali del territorio».

Eccellenza e ricerca

Enoteca Le Cantine dei Dogi collabora, da sempre, con piccole realtà emergenti nel panorama vitivinicolo italiano ed europeo. Questo permette di interagire con aziende che tramandano da generazioni prodotti tipicamente legati al territorio da cui provengono, in un perfetto connubio tra memoria storica e ricerca. Passione, tradizione ed evoluzione sono le parole cardine che accomunano queste realtà così differenti tra loro. Il plus valore di questa collaborazione è il fatto di rendere accessibile a tutti vini di alta qualità. Mille etichette di vini, distillati, liquori, prelibatezze dal dolce al salato: Enoteca Le Cantine dei Dogi è la quintessenza del gusto e della qualità per tutti gli appassionati delle eccellenze enogastronomiche.