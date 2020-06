Foro Boario verso la riqualificazione: la giunta di Dolo dà l'ok

La Giunta ha approvato oggi il progetto preliminare per la riqualificazione di Foro Boario. Dolo è ricca di scorci stupendi: l’intervento programmato oggi per modificare completamente l’aspetto e arricchire le potenzialità attrattive darà nuova luce a un tratto della Riviera da troppo tempo dimenticato.

Il programma

La progettualità prevede in sintesi:

l’intera pavimentazione dell’area;

la liberazione della riva, lungo la quale non sarà più possibile parcheggiare;

l’interramento a scomparsa dell’isola ecologica esistente;

la realizzazione di un percorso ciclopedonale dal Ponte dei Cavalli a via G. Garibaldi;

l’illuminazione di tutta l’area;

la creazione di un’area di sosta per autobus turistici e di linea e di un parcheggio per biciclette;

il collegamento nell’area ex Morassutti del tratto di marciapiedi lungo la via G. Mazzini;

la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la via G. Mazzini.

Poste le basi, dunque, per la realizzazione di un’altra opera pubblica essenziale per la riqualificazione totale del centro storico, che avrà il suo compimento, nella zona ovest del territorio comunale, con la liberazione dell’attuale deposito Actv in accordo con AVM e Città Metropolitana.

Riqualificazione

«Ancora avanti con la riqualificazione del centro storico - commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Giorgia Maschera - dopo l’abbattimento degli edifici fatiscenti di via Fondamenta, il rifacimento della Conca e del Ponte dei Molini stiamo davvero cambiando il volto del “cuore” di Dolo’. Con la liberazione del deposito Actv, le porte Est e Ovest del centro di Dolo si apriranno su una cittadina sempre più ricca di piste ciclabili’ - spiega l’Assessore all’Urbanistica Matteo Bellomo - ‘sempre più appetibile per un turismo sostenibile anche in questo periodo di emergenza per Covid – 19. Un altro dei punti chiave del nostro programma di mandato pronto a decollare’ - conclude il sindaco Alberto Polo - ‘ancora una promessa mantenuta. La programmazione preliminare è il primo tassello: in questo periodo difficile, prima di proseguire con la modifica del bilancio e del piano triennale delle opere pubbliche, ci prenderemo comunque qualche settimana per comprendere con attenzione i bisogni delle famiglie e delle imprese locali».