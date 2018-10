Fossalta di Piave: l'amministrazione comunale premia due centini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Eros Carnieletto ed Anna Pozzobon di Fossalta di Piave (VE) sono stati premiati dall'amministrazione comunale per aver conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti. Eros Carnieletto si è diplomato al liceo scientifico Galileo Galilei di San Donà di Piave con 100/100 ed ora frequenta la facoltà di Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano. Anna Pozzobon si è diplomata al liceo classico Eugenio Montale di San Donà di Piave, anche lei con votazione 100/100. Ora è iscritta a Giurisprudenza all'Università di Padova e sogna di diventare magistrato. Li hanno premiati il vicesindaco di Fossalta di Piave Giampietro Zaramella con l'assessore alla pubblica istruzione alessandra lunedì 01 ottobre, in apertura del consiglio comunale. Grande soddisfazione per questo ricoscimento anche per le famiglie dei due premiati.

