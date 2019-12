Tour fotografico nella ex Sirma, fabbrica abbandonata a Porto Marghera

Le immagini sono state pubblicate nei giorni scorsi dalla pagina "Luoghi abbandonati", ideata da quattro amici (Andrea, Marco, Monica e Stefano) con la passione per la fotografia. Scrivono: «Questa fabbrica di refrattari è enorme, tanto che non siamo riusciti a girarla tutta. Era di proprietà della famiglia G., che chiuse a marzo 2008, lasciando a casa 180 lavoratori, dichiarando il fallimento nel 2012, dopo che la procura aprì un'inchiesta sulle attività di G. nel settore rifiuti. Ma proprio in questi giorni ci è arrivata voce che dovrebbero iniziare dei lavori per ripulire l'ex Sirma dai veleni, e che è stato nel frattempo sigillato un capannone contenente un vecchio forno con scarti di produzione pieni di amianto e rottami di ferro».

L'album completo è visibile a questo link.