Viaggiare con l'alta velocità da e per Venezia conviene: sconti del 30% su tutte le Frecce

Si chiama SuperVenezia ed è la speciale promozione di Trenitalia, valida sull’acquisto fino al 21 maggio di qualsiasi tipologia di biglietto (Base, Economy e Super Economy), per viaggi da effettuare dall'1 giugno in poi sui Frecciarossa AV. Lo sconto permetterà di viaggiare tra Milano-Venezia a partire da 10,40 euro, tra Venezia-Roma a partire da 13,90 euro, tra Torino-Venezia a partire da 13,90 euro e tra Venezia-Napoli a partire da 27,90 euro. Per attivare la promozione è sufficiente richiederla in biglietteria e nelle agenzie di viaggio o utilizzare, per l’acquisto sui canali digitali, il codice sconto SUPERVENEZIA.

Carnet 5+5

Non è tutto. Trenitalia rilancia anche la speciale offerta Carnet 10 viaggi 5+5 da Milano-Venezia, consentendo ai clienti di poter acquistare un carnet per 10 viaggi al costo di 5 biglietti base, valido per qualunque tratta anche intermedia, per viaggi che abbiano come origine e destinazione Milano, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia. Una rotta percorsa giornalmente da 46 corse Frecciarossa che raggiungono, in alcune fasce orarie, la frequenza di un treno ogni 30 minuti.