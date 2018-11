Treni, nasce la Freccia tra Venezia e Roma Fiumicino

Un cambio di passo per FS Italiane: per la prima volta il Frecciarossa collegherà Venezia e l’aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino, con l'obiettivo di creare «una grande rete di trasporto integrato nel Paese collegando tra loro stazioni, aeroporti e porti». È la principale novità "veneta" legata agli orari invernali di Trenitalia, che entreranno in vigore dal 9 dicembre. Più avanti sarà la volta di Malpensa: «Siamo fiduciosi - ha detto l'amministratore di Fs, Gianfranco Battisti - che Malpensa nel 2019 possa diventare un'altra delle opportunità trasportistiche che andremo a sviluppare con le Frecce».

Venezia-Roma

Altra novità comunicata dalla società è che quattro attuali Frecciargento da e per Venezia si trasformeranno in Frecciarossa a partire dal 18 dicembre. Confermate quindi le quattro corse giornaliere da Venezia con partenze alle 5.37 (da Venezia Mestre) e alle 9.25 (da Venezia Santa Lucia) e alle 11.08 e alle 15.08 da Fiumicino Aeroporto con fermate intermedie a Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale e Padova.

Venezia-Milano

Con l’introduzione di una prima corsa del mattino da Milano e di un’ultima la sera da Venezia Santa Lucia, due nuovi collegamenti portano a 48 i Frecciarossa tra Milano e Venezia e a 26mila i posti offerti. Il Frecciarossa 9701 parte da Milano Centrale alle 6.15 con fermate intermedie a Brescia (a. 6.51 – p. 6.53), Peschiera Del Garda (a. 7.12 – p. 7.14), Verona Porta Nuova (a. 7.28 – p. 7.30), Vicenza (a. 7.54 – p. 7.56), Padova (a. 8.12 – p. 8.14), Venezia Mestre (a. 8.28) e arrivo a Venezia Santa Lucia alle 8.40. Il Frecciarossa 9764 parte da Venezia Santa Lucia alle 20.50 e arriva a Milano Centrale alle 23.15 con fermate intermedie a Venezia Mestre (p. 21.02), Padova (a. 21.16 – p. 21.18), Vicenza (a. 21.33 – p. 21.35), Verona Porta Nuova (a. 22.00 – p. 22.02), Peschiera Del Garda (a. 22.16 – p. 22.18) e Brescia (a. 22.37 – p. 22.39).

Le altre tratte

Confermati anche i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova – Milano – Venezia. La coppia di treni di andata e ritorno collega il capoluogo ligure alla città lagunare fermando a Milano, Brescia, Verona, Vicenza e Padova. La partenza del Frecciarossa è prevista da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Ritorno programmato dal capoluogo veneto alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.25, da Milano Rogoredo alle 18.37, con arrivo a Genova Piazza Principe alle 19.55 e a Genova Brignole alle 20.03.

Confermata l’offerta Frecciabianca su tutte le direttrici: 24 i Frecciabianca che collegano Torino, Milano, Venezia alla direttrice adriatica. Confermati pure i collegamenti in treno notte del network Thello sulla rotta Venezia – Milano – Digione – Parigi.

Prosegue e si estende l'esperienza dei FRECCIAlink che saranno operativi anche sulla rotta Bari - Matera, raggiungendo la Capitale europea della Cultura 2019, evento che vede Trenitalia nel ruolo di official carrier. Il servizio integrato treno+bus di Trenitalia tornerà anche nel prossimo inverno a raggiungere direttamente le principali località sciistiche tra cui Cortina, Madonna di Campiglio, la Val Gardena, la Val di Fassa, Aosta e Courmayeur.