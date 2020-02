Gli studenti dell'istituto Barbarigo cucinano le frittole dell'antica tradizione veneziana | VIDEO

È stato un percorso gastronomico carnevalesco costituito da proposte di dolci tipici del ricettario veneziano quello offerto venerdì dagli istituti Barbarigo e Marco Polo di Venezia. Frittole e Frittoleri è il nome dell’evento che ha visto gli studenti dell’istituto alberghiero cimentarsi nella cucina di dolci veneziani dal ‘500 ai giorni nostri. «L’intento - spiega Fabio Busetto, dottore in Scienze e culture della gastronomia e della ristorazione - è stato quello di parlare dell’enogastronomia veneziana attraverso le frittole, delle quali proponiamo ben sei tipi differenti. Gli impasti sono stati effettuati dopo un mese di preparazione». Non solo dolci: all’evento è stato infatti proposto anche il cosiddetto spritz primitivo, una ricetta riportata in luce dallo stesso Busetto che richiama il cerimoniale del 1100 in cui il Doge dava mandato politico ai giovani patrizi veneziani.

All’incontro gastronomico hanno partecipato anche le classi del Liceo Musicale Marco Polo, le quali hanno contribuito con un commento musicale composto da brani del Cinquecento. Un evento pubblico importante, il primo dopo la grande acqua alta che ha piegato l’Istituto Barbarigo. «C’è molta voglia di riscatto - dichiara Busetto - e i proventi saranno devoluti al Barbarigo per completare le ristrutturazioni dopo il drammatico evento dello scorso novembre».