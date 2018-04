Il gabbiano ferito salvato dai vigili de fuoco: raccolto e portato al riparo in attesa di cure

Scatta l'applauso di adulti e bambini, preoccupati per la sorte dell'animale in difficoltà. Quando è stato avvistato non riusciva a volare, né a muoversi. Ma l'intervento dei pompieri ha permesso di mettere in salvo il volatile, nell'attesa di poterlo affidare alle cure della Lipu di Polesella. È accaduto a Jesolo lunedì, sul tratto di spiaggia di fronte a piazzetta Altinate. Se sopravvivrà potrà tornare libero a volare (video Occhio Jesolano)