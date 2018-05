Gabbiano le strappa di bocca una noce a due passi da Calatrava, donna all'ospedale

Si trovava sul Ponte di Calatrava, diretta alla scuola del figlio per parlare con gli insegnanti, quando è stata attaccata da un gabbiano che le ha strappato dalla bocca la noce che stava mangiando. Come riporta la Nuova Venezia, si tratta della disavventura capitata ad una donna di Campalto nella mattinata di giovedì e finita poi all'ospedale.

L'attacco del gabbiano

Come raccontato dalla donna, si è trattato di un attimo: la noce presa dalla borsa poco prima di passare nel sottoportego del palazzo della Regione e il grande uccello che si è letteralmente fiondato addosso alla malcapitata, strappandogliela quando di fatto l'aveva già portata all'altezza della bocca. La sensazione immediata è stata quella di un forte dolore al labbro inferiore, poi la paura, che ha paralizzato la donna per qualche istante. Nessuno l'avrebbe aiutata, sanguinante, solo dei poliziotti in stazione che hanno chiamato il 118. Al pronto soccorso è stata medicata e sottoposta all'antitetanica.

Altri episodi simili

Non è la prima volta che capitano episodi del genere, con i gabbiani che strappano il cibo a turisti ed avventori. In alcuni casi le vittime sono stati anche bambini tra San Marco e Riva degli Schiavoni, dove i più piccoli sono stati depredati dei gelati, giusto per fare un esempio. Per fortuna senza gravi conseguenze.