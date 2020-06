Ampliamento del Garage San Marco, l'opposizione: «Progetto poco pubblico»

L'ampliamento del garage San Marco a piazzale Roma è in discussione oggi, lunedì 22 giugno, in V commissione consiliare. Proposta di delibera già approvata in giunta a inizio giugno, è bocciata dal Consiglio di Municipalità di Venezia Murano Burano. «Come è possibile - ha scritto il presidente Giovanni Andrea Martini - un’ulteriore occupazione di suolo e l’abbattimento di un manufatto storico come la torre piezometrica per far pesare un’ulteriore mole di traffico automobilistico sul ponte della Libertà? Si tratta di miopia, scarsa conoscenza della città o volontà di far prevalere l’interesse privato su quello pubblico». Per il Partito Democratico la proposta merita: «sicuramente un emendamento per chiedere un aumento dei posti auto a disposizione dei residenti. Solo 20 finora, è ridicolo - scrive la capogruppo Monica Sambo - È evidente che questo non è un intervento che ha un effettivo interesse pubblico, non c’è un beneficio reale per i residenti».

Il progetto

L'estensione del garage riguarda la zona in cui sorge la torre piezometrica di Sant’Andrea e in cui si trova la cisterna. E arriva da un lungo iter fatto di anni di battaglie che ha portato allo sblocco attuale di sentenze e ricorsi e al parere positivo della Soprintendenza su quell'area che, per l'Amministrazione comunale, è pronta a incamerare 450 posti auto in più, (un centinaio già riservati a Tribunale, Veritas e Comune) in 13 mila metri quadrati, per la sosta delle auto alle porte di Venezia. Il garage San Marco ampliato, con il progetto dell'architetto e disegner Mario Cucinella, assieme al parcheggio Comunale, saranno i più importanti dal punto di vista della capienza per accogliere chi arriva in laguna su gomma e procede a piedi o con il trasporto acqueo. La torre sarà abbattuta. Giovedì 25 giugno dovrà esprimersi il Consiglio comunale.

La vasca per l'acqua potabile

Il problema su quall'area, per il consigliere Renzo Scarpa, «a parte il vincolo intorno alla torre piezometrica di Sant’Andrea che rimane, è la vecchia cisterna - afferma -. In base al progetto del Comune resterebbe a 4 soli metri dal garage. È già lesionata ed esce acqua. Se facciamo una costruzione di quelle dimensioni con la pressione sulle fondamenta, facile che quella fessura sia destinata ad allargarsi mettendo a repentaglio la raccolta d'acqua, con costi in più per la collettività - dice Scarpa -. Di questo non c'è traccia nei documenti del Comune e nei vari studi. La nuova vasca è pronta e dal '99 si trova al Tronchetto nella zona del futuro mercato ittico. Deve essere dotata degli impianti elettromeccanici per pompare acqua ed essere collegata alla condotta di piazzale Roma, sarà distante circa un chilometro. Prima dei posti auto - conclude - dobbiamo parlare di questo manufatto di fine '800. Almeno con un nuovo passaggio in Soprintendenza».