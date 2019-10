La gelateria da Simone sbarca in tv con Alessandro Borghese

Il Gambero Rosso ha inserito le sue gelaterie - a Noale, Olmo e Oriago - tra le più buone d'Italia, ora Simone Valotto porta la sua "Gelateria da Simone" anche in tv, nel programma Sky di Alessandro Borghese "Kitchen duel" (Duello in cucina). L'appuntamento è per oggi alle 19.45 su Sky Uno (canale 108).

Gelataio alla prese con i secondi

Simone porterà il suo buonissimo gelato artigianale in tv? Nì, e qui sta la sorpresa. Dovrà infatti sfidarsi con un collega gelataio (Gentian Ashiku di Piacenza) a colpi di secondi piatti, con accompagnamento dolce. Nel corso della puntata, infatti, preparerà un sandwich di capesante con gelato alla panna acida e erba cipollina. Buona visione!