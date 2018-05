La gelateria Todaro compie 70 anni. L'augurio: "Speriamo tornino i 'Guardians' di San Marco"

Nel 2018 si festeggia uno dei caffè storici di San Marco, il Todaro che spegne martedì 70 candeline. Fondato nel '48 da Giovanni Barbalich, profugo di Fiume, dopo una prima esperienza come commerciante di merceria. A parlare della storia dello storico locale il bisnipote, Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco. Per un locale che dopo 7 decadi è ancora condotto dalla stessa famiglia, all'insegna della tradizione.

Sulla stagione estiva

Vernier coglie l'occasione per sottolineare la buona collaborazione tra l'associazione che presiede e l'amministrazione comunale, augurandosi che anche per la stagione estiva a venire possano essere stanziati fondi per assoldare un gruppo di "guardians" come gli scorsi anni, i giovani dalla maglietta arancione che durante la stagione tentano di sensibilizzare i visitatori della piazza a una condotta più consona in uno dei gioielli del mondo.