Gheni sbarca a Venezia, ecco il nuovo bacaro caffè

È già conosciuto per la sua panetteria e wine bar di Mirano. Ora, quattro anni dopo l'apertura del punto vendita, Gheni arriva anche a Venezia con il Gheni Pan e Vin Bacaro Caffè. Il locale inaugura il primo novembre lungo calle Contarini, a Dorsoduro, vicino alla Baum di Ca' Foscari, nello spazio in cui prima c'era un pizza-kebab. Gheni cresce e porta «eccellenza e meticolosità» anche in questa nuova attività: «Condivido un sogno con le persone che ho attorno - racconta - con la stessa passione e lo stesso amore per il nostro lavoro». Una dimensione corale che si concretizza in una sorta di bottega artigianale in grado di sfornare, tra l'altro, i suoi celebri lievitati.

«La scelta di Venezia - aggiunge Gheni - è motivata dalla voglia di insediarmi in una città romantica e con una lunga tradizione dolciaria e di bacari. Lavoreremo incessantemente offrendo qualità e professionalità: le idee e la voglia di certo non mancano». Gheni Pan e Vin Bacaro Caffè, quindi, punta a diventare punto di riferimento in fatto di cicchetti e vini: saranno disponibili, tra l'altro, oltre 40 etichette di vini selezionati dall’enoteca Le Cantine dei Dogi di Mirano, fresca vincitrice per il secondo anno consecutivo del Food & Drink Awards 2019 “Best Wine Distribution Company – Northen Italy”.