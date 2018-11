Da Las Vegas a New York in bici: l'impresa del dirigente della Municipale per i bimbi disabili

Il suo sogno americano è una sfida da assi del pedale: 5mila chilometri in bici, da una costa all’altra degli Stati Uniti, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di speciali biciclette a tre ruote per bambini disabili. Gianni Paganin, 54 anni, chioggiotto residente a Montagnana (Padova), dirigente della polizia locale di Venezia, non è nuovo ad imprese di questo tipo: lo scorso anno ha pedalato da Montagnana ad Amsterdam, in Olanda, percorrendo 1.350 chilometri nell’arco di 10 giorni. E poi, non pago, ha portato a compimento una sorta di tour appenninico, lungo l’antica Via Francigena, che l’ha condotto da Venezia a Roma.

L'impresa

Questa volta, però, l’impresa avrà i connotati epici. Indossando la maglia del team Prosecco & Friends, un sodalizio trevigiano di appassionati della bici e del Prosecco, l’11 maggio del prossimo anno Paganin volerà da Venezia a Los Angeles, dove inizierà la traversata “coast to coast” che nell’arco di una quarantina di giorni lo condurrà a New York. L’attendono 5mila chilometri in bicicletta, senza assistenza, attraverso montagne, deserti e campagne sconfinate. Attraverserà 12 Stati: California, Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Tennessee, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania e New York.

Raccolta fondi

Durante il suo lungo viaggio, che verrà raccontato attraverso i social media, Paganin porterà con sé un grande e nobile obiettivo: una raccolta di fondi, a cui contribuirà il pool di aziende sostenitrici di Prosecco & Friends, con le trevigiane Superbeton e Grigliati Baldassar, da destinare all’acquisto di particolari biciclette a tre ruote, grazie alle quali la polizia locale di Venezia organizzerà, nel circuito didattico del Parco San Giuliano di Mestre, dei corsi di educazione stradale per i bambini disabili.

Il supporto di Chiappucci

Mentre ha già iniziato a pianificare la traversata degli Stati Uniti, Paganin si è anche garantito il l’ideale sostegno di un grande ciclista del passato, uno che si sfide se ne intende: Claudio Chiappucci. In comune hanno la data di nascita, il 28 febbraio, sotto il segno dei pesci, e una sconfinata passione per la bici. "El Diablo", vincitore della Milano-Sanremo del 1991, di tre tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia - ha incontrato nei giorni scorsi Paganin, donandogli la maglia del team Prosecco & Friends realizzata per l’occasione, assieme a un navigatore gps per bici che sarà un prezioso compagno d’avventura sulle strade degli Stati Uniti.