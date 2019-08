Giocare a palla si può: le aree in centro storico e terraferma

Giocare a pallone a Venezia? Si può. Il comandante della polizia locale, Marco Agostini, in base al nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana, approvato dal Consiglio comunale di Venezia lo scorso 16 maggio, ha disposto che «i giochi con la palla e ogni altro gioco, individuale o di gruppo, anche mediante lancio di oggetti e attrezzi, che possa arrecare pericolo o molestia alle persone o disturbo alla quiete pubblica, siano consentiti in determinate aree del territorio comunale individuate con provvedimento».

I precedenti

Dura fu l'opposizione per le multe da 66 euro, diventate terreno di scontro politico, scattate nei confronti di alcuni ragazzi colti a giocare a pallone in zona Conservatorio, nel 2018. E poi le reazioni al divieto inserito nel nuovo regolamento comunale. «Due tiri a pallone non si negano a nessuno», il commento del Pd veneziano all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo testo, approvato in Consiglio e anche un mese fa. Al quale si era unito l'appello di Sara Visman del M5S di Venezia per salvaguardare gli spazi in centro storico destinati ai giochi dei più piccoli, come presupposto per la residenzialità e la natalità.

Le zone

Sdoganate quindi, in base all'articolo 41 del nuovo Regolamento, anche le seguenti aree del territorio comunale, che si aggiungono alle precedenti: campo della Madonna dell'Orto, campo San Marcuola, campo della Maddalena, campiello de la Cason, campo San Marziale, campo San Giovanni e Paolo, limitatamente all'area laterale alla omonima chiesa verso Barbaria de le Tole ed esclusa l'area antistante la facciata della chiesa e la Scuola Grande di San Marco), campo Santa Margherita e campo dei Carmini.

Venezia

Venezia - Cannaregio

Campo dei Gesuiti

Campo dei Mori

Campo Saffa

Campo del Ghetto Nuovo

Calle Lunga dei Penitenti

Campo Sant'Alvise

Campiello Piave

Campo della Madonna dell'Orto

Campo San Marcuola

Campo della Maddalena

Campiello de la Cason

Campo San Marziale

Castello

Campo Santa Maria Formosa

Borgolocco Pompeo Molmenti

Campo Santa Marina

Campo San Giovanni e Paolo (limitatamente all'area laterale alla omonima chiesa verso Barbaria de le Tole ed esclusa l'area antistante la facciata della chiesa e la Scuola Grande di San Marco)

Campo San Francesco de la Vigna

Campo de la Confraternita

Campo de la Celestia

Campo San Lorenzo

Campo Bandiera e Moro (Bragora)

Campiello del Piovan

Campo Santa Ternita

Campo de l'Arsenale

Fondamenta dei Arsenalotti

Venezia - Dorsoduro

Campo San Sebastiano

Campo Anzolo Raffaele

Campiello de l'Oratorio (dietro S. Nicolò dei Mendicali)

Campo San Trovaso

Fondamenta delle Zattere al Ponte Longo

Campo Santa Margherita

Campo ai Carmini

Campo Santa Agnese

Rio Terà San Vio

Rio Terà dei Saloni

Venezia - Giudecca

Campo de la Chiesa in Saca

Campo Do Corte

Campiello de l'Ospizio

Venezia — Santa Croce

Rio Terà dei Pensieri

Campo San Giacomo de l'Orlo

Campo San Simeon Grande

Campo Nazario Sauro

Campo San Zan Degolà

Venezia — San Marco

Campo Santo Stefano a Campiello Pisani

Campo San Maurizio

Campo Sant'Angelo

Venezia — San Polo

Campo San Polo

Campo San Stin

Lido di Venezia

Piazzale del Casinò (limitatamente ai periodi non interessati all'allestimento e disallestimento

strutture mostra del Cinema e Congressi)

Area antistante alle case comunali di via Malamocco (note come case rosse)

Piazza Traù

Malamocco

Rio terà e area verde antistante al Palazzo del Podestà (limitatamente ai periodi non interessati

dalla sagra di Madonna di Marina)

Alberoni

Piazza degli Alberoni (limitatamente al periodo 1 settembre — 31 maggio)

Pellestrina

Sestiere Busetti — piazzale antistante chiesa Ogni Santi

Sestiere Scarpa — piazzale antistante chiesa di Sant'Antonio

Area cantieri ex De Poli — piazzale antistante chiesetta e aree limitrofe

Murano

Campo San Bernardo

Parco Angelo

Burano

San Martino

Mestre

Area pedonale Via Costa

a Area pedonale tra via Costa e via Corridoni

Chirgnago

Piazza San Giorgio

Piazza Vittorino da Feltre

Gazzera

Area fronte chiesa via Brendole/via Asseggiano

Marghera

Piazza Mercato

Piazzale ConcordiaPiazzale Martiri delle Foibe

Piazzetta Emer

Punta Fusina

Favaro Veneto

Piazza Pastrello area pedonale fronte Municipio

Area pedonale dietro Chiesa di S. Leopoldo Mandic

Piazzale Cavalieri d'Italia area verde

Campalto

Piazzale San Benedetto

Area verde tra via Chiarin e via Sabbadino

Dese

Area verde con piazzale pavimentato in via Altinia vicino alla rotatoria

Tessera

Area pedonale e verde non attrezzata fronte Chiesa di Tessera

Zelarino

Piazzale Munaretto

Area Verde attigua al campo sportivo