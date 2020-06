Giorgio Damico nominato nuovo direttore generale di Autovie Venete

E’ Giorgio Damico il nuovo direttore generale di Autovie Venete, nominato giovedì mattina dal cda della concessionaria. Cinquantacinque anni, da una ventina direttore dell’area economia e finanza della società, vanta una lunga e consolidata esperienza nel settore e ha seguito, negli anni, tutte le più importanti operazioni di negoziazione con primari istituti di credito nazionali e internazionali.

Complimenti e auguri sono stati formulati al neo direttore generale da parte di tutto il Consiglio. «La priorità, in questo momento – ha dichiarato Damico – è quella di garantire la copertura alle opere in fase di realizzazione, oltre che fornire tutto il supporto necessario al commissario per l’emergenza in A4». Prematuro, secondo Damico, fare previsioni economiche perché la situazione è in continua evoluzione e gli scenari, di conseguenza, cambiano con rapidità. »Allo stato attuale – precisa – Autovie è in grado di garantire la copertura per i cantieri in corso. Molto dipenderà dall’andamento del traffico estivo, da sempre elemento fondamentale per garantire un cash flow importante».