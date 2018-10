Giorgio Piazza nuovo presidente dell'Enpaia

Giorgio Piazza è il nuovo presidente dell’Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura). Eletto all’unanimità dall’assemblea di Coldiretti, guiderà il nuovo consiglio di amministrazione. Alla carica di vicepresidente è stata designata Raffaella Buonaguro, rappresentante della Cisl.

La sua carriera

Piazza, 59enne laureato in Agraria, è stato in passato presidente di Coldiretti Venezia e Veneto, ricoprendo anche incarichi di carattere nazionale. È tutt’ora presidente del consorzio di bonifica "Veneto Orientale" e del Consorzio Vini Venezia. La nomina a presidente dell'Enpaia si aggiunge al suo lungo curriculum al servizio dell'agricoltura veneta. «È con grande soddisfazione che apprendiamo della notizia - spiegano il presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla e il direttore Giovanni Pasquali - Giorgio saprà sicuramente svolgere al meglio questo incarico, data la sua approfondita conoscenza ed esperienza nel mondo agricolo».