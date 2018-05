"Altro che fake news, giornalisti ancora cani da guardia del potere: minacce in aumento"

Una giornata dedicata a chi fa giornalismo "vero", a chi ha subito minacce o a chi è stato intimato di chiudere la bocca. Perché quando la professione di giornalista viene svolta con il cuore e non con la testa, con coscienza e non con calcolo, si dà fastidio. Il 3 maggio è il World Press Freedom Day e al Teatro La Fenice di Venezia si sono ricordati con una cerimonia-convegno i giornalisti uccisi da mafie e terrorismo. Storie che hanno caratterizzato anche il nostro territorio. L'iniziativa è stata promossa dall’Unione nazionali cronisti italiani (Unci) e organizzata dal sindacato e dall'Ordine dei giornalisti del Veneto. Hanno preso la parola il presidente nazionale dell'Ordine, Carlo Verna, il presidente della Federazione nazionale della stampa, Giuseppe Giulietti, e il presidente nazionale dell'Unci, Alessandro Galimberti.

Ritorsioni e minacce

Nelle Sale Apollinee della Fenice, in occasione delle 11esima edizione della Giornata della memoria dei giornalisti uccisi da mafie e terrorismo, si è espressa vicinanza ai professionisti dell'informazione che ancora oggi subiscono minacce e ritorsioni (alcuni di loro erano presenti e hanno raccontato la loro quotidianità in "missione"). Anzi, si tratta di una piaga in aumento.

"Servono norme a tutela della libertà d'informazione"

"Venezia è stata scelta per lanciare un appello per la libertà d’informazione - ha spiegato alla vigilia il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Gianluca Amadori - Sarà una giornata di mobilitazione di tutta la categoria, alla presenza unanime degli organismi di rappresentanza della categoria, delle autorità cittadine, per ricordare i colleghi che hanno sacrificato la vita, oppure che sono rimasti feriti per esercitare il proprio compito, quello di garantire ai cittadini una informazione completa, rigorosa, indipendente. Sarà l’occasione per denunciare anche il continuo aumento di minacce e intimidazioni, che passano anche attraverso querele temerarie e richieste di risarcimento milionarie, con le quali, soprattutto i potenti, cercano di tappare la bocca ai giornalisti. Con la manifestazione di Venezia i giornalisti chiedono che vengano approvate quelle norme, richieste invano a gran voce da troppo tempo, a tutela della libertà d’informazione".

"Informazione patrimonio di tutti"

Sulla stessa lunghezza d'onda la segretaria del Sindacato dei giornalisti del Veneto, Monica Andolfatto: "Senza memoria non c’è esperienza, senza memoria non c’è storia, senza memoria non c’è presente e non c’è crescita umana, sociale professionale - ha sottolineato - Ecco perché sono grata all’Unione cronisti per aver ideato questa iniziativa e per continuare a promuoverla. Questa giornata serve anche a sensibilizzare sull’importanza di una informazione libera e indipendente quale presupposto irrinunciabile di un processo realmente democratico. Il messaggio che viene raccolto e lanciato da Venezia è che l’informazione è un patrimonio di tutti, un bene pubblico, che come tale va difeso e valorizzato con il contributo non solo dei giornalisti, ma anche delle istituzioni a ogni livello e di ogni singolo cittadino. Occorre far sentire meno soli i famigliari di chi non c’è più ma anche i colleghi che sono minacciati e che sono costretti a vivere senza scorta. E questo è possibile solo mostrando, lasciando traccia, parlando, discutendo: il senso vero della Giornata della Memoria".

Il ricordo di Battagliarin

In apertura i cronisti hanno ricordato l’attentato a Palazzo Ca’ Faccanon, allora sede del Gazzettino in Calle delle Acque, che costò la vita alla guardia giurata Franco Battagliarin: “Quest'uomo è stato ucciso da chi voleva colpire il mondo dell'informazione e della libertà di stampa – ha precisato la vicesindaco di Venezia, Luciana Colle – e la sua unica colpa è stata quella di essere stato al servizio della sicurezza di chi faceva informazione. Perciò questa giornata deve servire per onorare chi non c'è più e per sottolineare il valore della libera informazione e dell'importanza del ruolo del giornalista. Il cronista deve infatti saper discernere tra le tante fake news che ci sono in rete e che spesso creano solo falsi allarmismi. Vi auguro quindi che sappiate trasformare sempre di più la vostra penna, la vostra telecamera, il vostro microfono in strumenti di verità. Questo è il miglior modo per rendere omaggio a chi, in nome della verità e della libertà, ha perso la vita”.